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خريطة التحويلات المرورية لتطوير محور 26 يوليو بعد غلقه لمدة 75 يوما

الأحد، 12 فبراير 2023 06:00 ص
خريطة التحويلات المرورية لتطوير محور 26 يوليو بعد غلقه لمدة 75 يوما محور 26 يوليو ، ارشيفية
كتب - عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

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عينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير محور 26 يوليو، لاستكمال أعمال الكشط وإعادة السفلتة، مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:
 
1- القادم من لبنان إتجاه أكتوبر للنزول يميناً إتجاه محور 3 يوليو المستحدث (ما بعد الطريق الدائرى) ثم الدوران والعودة مرة أخرى إتجاه محور 26 يوليو ثم الصعود مرة أخرى للمحور بمنطقة أبو رواش إتجاه أكتوبر.
 
2- القادم من أكتوبر إتجاه لبنان، سيتم إستخدام حارات التوسعة المستحدثة بواقع عدد 6حارات مرورية.
 
على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال "75 يوم" والتي بدأت من الأربعاء الماضي الموافق 8/2/2023 من الساعة 12 ظهراً .
 
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

محور 26 يوليو

غلق محور 26 يوليو

اخبار الحوادث

المحور

الإدارة العامة للمرور



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