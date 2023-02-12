حملات على الأسواق وتحرير محاضر للمخالفين بـ4 مدن فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

واصلت مجالس قلين والحامول وبلطيم وسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، من حملاتها على الأسواق، اليوم الأحد، والتأكد من ضبط الأسعار، والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين، والتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات على الأسواق، والتأكد من مدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة، منهم 3 عدم الإعلان عن الأسعار، وذلك بقرية الساحل القبلي ومدينة بلطيم.

وتابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات على الأسواق، وضبط الأسعار، ومتابعة توافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها، ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية، وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 8 محاضر متنوعة.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات التموينية بالتنسيق بين التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وكافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، والاطمئنان على توافر السلع بأسعار مناسبة دون مغالاة بما يكفي احتياجات المواطنين، فضلاً عن التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم المغالاة فى الأسعار ، وأسفرت الحمل عن تحرير 6 محاضر متنوعة.