حملات نظافة وإزالة إشغالات ورفع كفاءة الإنارة بمدن وقرى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، اليوم الأحد، حملات نظافة، ورفع كفاءة الإنارة بالقرى، وازالة الاشغالات بمدن وقرى بيلا، دسوق، فوه، قلين، الحامولـ، مصيف بلطيم، البرلس، سيدي غازي، قلين، الحامول، بلطيم "، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات النظافة ورفع القمامة وتمهيد وتسوية الطرق بمختلف قطاعات المدينة وقرى المركز، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات بمجلس مدينة بيلا، عن رفع وإزالة المخلفات والقمامة وتفريغ الصناديق من الشوارع والميادين العامة بمختلف قطاعات المدينة، كما تم رفع السفوحات والأتربة وتمهيد الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، ورفع كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والرصيف وفتح الحركة المرورية أمام عبور السيارات وتأمين المواطنين.

كما استأنفت الوحدات المحلية ببيلا، أعمال النظافة الدورية بشوارع القرى الأم والتوابع، استهدفت رفع مخلفات القمامة من نقاط التجميع بالشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل القري، ونقلها بمعدات الوحدات المحلية إلى المقالب الوسيطة، ومن ثم إلى المقلب العمومي بالمدينة، حرصا على سلامة المواطنين.

وتابع أحمد علي عيس، رئيس مدينة سيدي غازي، منظومة النظافة العامة وأعمال الإنارة والاهتمام بكافة أحياء وشوارع مدينة سيدي غازي، ونفَّذ أعمال رفع للمخلفات وتجمعات القمامة من النقط الثابتة ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة ، وذلك استمرارًا لجهود رجال قسم النظافة بمدينة سيدي غازي بشأن تكثيف أعمال رفع المخلفات ومتابعة النظافة العامة اليومية، وقام نواب رئيس المدينة بمتابعة أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف، وتراكمات القمامة من كافة الشوارع الفرعية والرئيسية كل في نطاق الاحياء ، إضافة إلي إصلاح وصيانة كشافات الإنارة العامة في المدينه والتوابع ، لرفع كفاءة الإنارة العامة وحسن سير وانتظام العمل بمدينة سيدي غازي وتوابعها .

وتابع اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة العامة بالمدينةوالقري، برفع المخلفات من شوارع المدينة وتفريغ حاويات القمامة بالإضافة إلى متابعة أعمال إصلاح ماسورة مياه عمومية بقريه شمشيره، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم فورا، والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع اللواء عمرو الفداوي ، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، أعمال النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة وتفريغ الصناديق من الشوارع والميادين العامة بشوارع المدينة، وأعمال النظافة التي شهدتها قرى مركز بلطيم.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، وحملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة، وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين، وفتح الشوارع، وازالة الحشائش، ورفع كافة المخلفات، مؤكداً على استمرار وتكثيف الأعمال ورفع المخلفات أولا بأول.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، اعمال اليومية لرفع الإشغالات بشوارع المدينة ، برفع الباعة الجائلين المفترشين الشوارع و الأرصفة وأمام المحلات التجارية والتي تعيق حركة المرور وتسبب تكدس مروري بالشوارع والتحفظ علي المضبوطات وتحرير محاضر إشغال للمخالفين.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بطريق دسوق قلين نطاق الوحدات القروية لمحلة ابو على ، وسنهور المدينة ، و شباس الشهداء، وذلك في إطار رفع كفاءة الإنارة العامة بمعرفة قسم الانارة العامة بإشراف رؤساء الوحدات القروية.، كما تابع أعمال تطهير خطوط الصرف الصحى بالمدينة.

وتابع وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، منظومة النظافة العامة وأعمال الإنارة والاهتمام بكافة أحياء وشوارع المدينة سيدي غازي، ونفَّذ أعمال رفع للمخلفات وتجمعات القمامة من النقط الثابتة ومن الشوارع الرئيسية، ومن رافد الطريق الدولي الساحلي.