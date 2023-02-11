اليوم السابع
Ads
السبت، 11 فبراير 2023 01:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأرصاد: سحب كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

السبت، 11 فبراير 2023 11:50 ص
الأرصاد: سحب كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى الطقس - أمطار
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابى كثيف من السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على مناطق من ( الإسكندرية - سيدى عبدالرحمن - الضبعة - العلمين - السلوم - مطروح - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ ).

 

وأضافت هيئة الأرصاد : يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى مصحوب بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، ومن المتوقع أن تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء تكون خفيفة قد تكون متوسطة.

 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للبرودة  على السواحل الشمالية، مائل للدفء على  جنوب سيناء، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.
 
كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى وفرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية على فترات متقطعة وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 17  درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.

 


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار على القاهرة الكبرى فى فترة المساء.. فيديو

السبت، 11 فبراير 2023 11:08 ص

الأرصاد تكشف خرائط الأمطار بجميع أنحاء الجمهورية الساعات المقبلة.. فيديو

السبت، 11 فبراير 2023 04:00 ص

الأرصاد لبرنامج صباح الخير يا مصر: تحسن نسبى فى الأحوال الجوية

الجمعة، 10 فبراير 2023 10:17 ص

الأرصاد: أمطار بالسواحل الشمالية وشبورة على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الجمعة، 10 فبراير 2023 08:00 ص

الأرصاد الجوية: فبراير الأكثر برودة هذا العام.. نصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة

الخميس، 09 فبراير 2023 11:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة