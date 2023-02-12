جامعة كفر الشيخ تشارك فى معرض القاهرة الدولى للابتكار بالعاصمة الإدارية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشارك جامعة كفر الشيخ بوفد رفيع المستوى، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، غدا الإثنين فى معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار 2023، والذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويفتتح المعرض الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

ويتضمن المعرض، افتتاح مؤتمر "اليوم القومى للقمح"، والمؤتمر الثانى لجامعة الطفل: "علماء المستقبل"، والعديد من الأنشطة التى ستستمر على مدار يومين بمشاركة دولية من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والهند وروسيا والبرتغال، وبحضور لفيف من الوزراء والمحافظين، والوزير البرتغالية للعلوم والتكنولوجيا والتعليم، ورجال الصناعة والاستثمار وكبار الشخصيات والسفراء المعتمدين بالقاهرة.