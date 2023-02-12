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أكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أنه في إطار متابعة أوضاع الجالية التونسية بسوريا على إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من البلد الشقيق تقرر تكليف دبلوماسى من سفارة تونس ببيروت لتعزيز البعثة الدبلوماسية بدمشق وذلك بدءا من غد /الاثنين/.