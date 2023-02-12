وأضافت وزارة الشؤون الخارجية التونسية - في بيان اليوم/ الأحد/ - أن ذلك بهدف تأمين أفضل ظروف الرعاية والإحاطة للمواطنين التونسيين المقيمين في المناطق المنكوبة وتسهيل عمليات إجلائهم إلى تونس إذا اقتضت الضرورة ولتنسيق عملية إرسال المساعدات إلى المناطق المتضررة.