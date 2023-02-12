توزيع 475 بطانية على غير القادرين بمركزى البلينا والمراغة فى سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة سوهاج وتماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، وفى إطار التعاون القائم بين المديرية وجمعية الأورمان بسوهاج عن توزيع عدد 475 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى الغابات وبني منصوروالحرجة بحري والحرجه قبلى والسمطا وبرخيل وبنى حميل والساحل مركز البلينا، وقرى نجع الحاكم ونجع خليفة والبارود وباهوق والضياع مركز المراغة.

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع جاء ضمن حملة "ستر ودفا" التى تم إطلاقها، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة. وأن عملية التوزيع جاءت لإدخال روح البهجة على الأسر، مشددأ على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم إستفادتهمم من االبطاطين، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

وعلى جانب آخر، أشاد بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وان الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن التوزيع تم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا أن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته ، وأن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى ومدن سوهاج تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.