وأضاف بوزداغ، أن مكاتب المدعي العام التركي قامت باحتجاز واعتقال أشخاص دون تأخير، في إطار التحقيقات الجارية.. حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء الأحد.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت عددا من الأشخاص المسؤولين عن تشييد المباني المنهارة جراء الزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف وانهيار عدد كبير من المباني.