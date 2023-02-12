تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 647 شاحنة و65 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 407 شاحنة 20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 240 شاحنة و45 سيارة.

يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة أربع سفن وهى بوسيدون اكسبريس، الحرية، دليلة وامل بينما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهى Ayati، بوسيدون اكسبريس، الحرية وامل.

كما تم تداول 1600 طن بضائع عامة ومتنوعة 177 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لمغادرة السفينتين آيلة وبريدج بينما شهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين بريدج وايلة، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1120 راكب بموانيها.