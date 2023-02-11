تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع ، 598 شاحنة 423 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 325 شاحنة و 93 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهى امل ،الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية2 وغادرت ثلاث سفن وهى امل ،الحرية وبوسيدون اكسبريس.

وتم تداول 4160 طن بضائع عامة ومتنوعة 286 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وسينا بينما تغادر السفينتين بريدج وايلة.

وشهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين بريدج وايلة ، كما شهد ميناء السويس اليوم وصول السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 400 سيارة قادمة من ميناء جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1680 راكب بموانيها .