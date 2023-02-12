بنات الأقصر الأزهرية يحصدن المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى كرة السلة.. صور

فى إنجاز رياضى جديد يضاف لسجل البطولات، نجح فريق منتخب منطقة الأقصر الأزهرية فتيات من حصد المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى كرة السلة ببطولة الجمهورية للألعاب الجماعية المدرجة بالحافز الرياضى، والتى أقيمت ظهر اليوم الأحد على ملعب نادى الرواد بالعاشر من رمضان.

وقالت المنطقة، فى بيان صحفى، أنه تشكل الفريق من الطالبات: (مريم محمد محمد الأمير وفاطمة أحمد محمد سالم وزينب محمد ثروت حافظ وولاء ابراهيم على عبدالعاطى ومريم إسماعيل أحمد أبو الحجاج وشهد محمد محمود احمد وهيام جمال يونس وهدى الإمام أبو الفضل وقيادة إشراف إيمان على عبد الراضى ونجاح أحمد محمد).

وتقام هذه البطولات تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف والدكتور أيمن عبدالغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وتنفيذ وإشراف الإدارة العامة للرعاية الرياضية، حيث أشاد إبراهيم صديق مدير عام الإدارة العامة للرعاية الرياضية: بفريق منطقة الأقصر الأزهرية والروح القتالية للطالبات وأكد على أن الهدف من إقامة هذه المسابقات خلق روح التنافس.

فيما انطلقت فاعليات تنفيذ تدريبات المرحلة السادسة لبرنامج TEA بمنطقة الأقصر الأزهرية، بقاعات مركز الأزهر للغات بالأقصر، فى إطار الشراكة بين الأزهر الشريف والمجلس الثقافى البريطانى، وبناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله، وتحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية.

وتم تفعيل تدريب معلمى اللغة الانجليزية على مستوى الإدارات الخمس، بالشراكة بين المجلس الثقافى البريطانى وقطاع المعاهد الأزهرية، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية الكفاءة اللغوية لمعلمى اللغة الإنجليزية بالمعاهد الأزهرية، ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أعوام متواصلة، حيث تم تنظيم فعاليات التدريب لبرنامج TEA بمنطقة الأقصر الأزهرية، بمتابعة حثيثة من الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك فى إطار خطة قطاع المعاهد الأزهرية لرفع الكفاءة المهنية لمعلمى اللغة الانجليزية، وبإشراف أحمد عبادى مدير المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومحمود أبو الحسن موجه عام اللغة الإنجليزية.