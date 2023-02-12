الأقصر الأزهرية تبدأ المرحلة الـ6 من برنامج TEA بالتعاون مع الثقافى البريطانى

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت فعاليات تنفيذ تدريبات المرحلة السادسة لبرنامج TEA بمنطقة الأقصر الأزهرية، بقاعات مركز الأزهر للغات بالأقصر، فى إطار الشراكة بين الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني، وبناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حفظه الله، وتحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية.

وتم تفعيل تدريب معلمي اللغة الانجليزية على مستوى الإدارات الخمس، بالشراكة بين المجلس الثقافي البريطاني وقطاع المعاهد الأزهرية، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية الكفاءة اللغوية لمعلمي اللغة الإنجليزية بالمعاهد الأزهرية، ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أعوام متواصلة، حيث تم تنظيم فعاليات التدريب لبرنامج TEA بمنطقة الأقصر الأزهرية، بمتابعة حثيثة من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك في إطار خطة قطاع المعاهد الأزهرية لرفع الكفاءة المهنية لمعلمي اللغة الانجليزية، وبإشراف أحمد عبادى مدير المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومحمود أبو الحسن موجه عام اللغة الإنجليزية.

ومن الجدير بالذكر أن هذا هو البرنامج السادس الذي ينفذه قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ، لجميع معلمي اللغة الإنجليزية بالأزهر الشريف ، وقد تم إعداد مادة تدريبية لكل من المدرب والمتدرب، وتم توزيعها على جميع المشاركين.

وكان قد شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فعاليات افتتاح مركز الأزهر لتعليم اللغة الإنجليزية بالأقصر، "بقاعة مؤتمرات منطقة الأقصر الأزهرية"، وذلك تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني "بقاعة مؤتمرات منطقة الأقصر الأزهرية"، وفي حضور مدير المجلس الثقافي البريطاني، والسفير البريطاني.

ومن جانبه رحب الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية بكافة الضيوف، كما نقل خلالها تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لكافة الحضور، مشيداً خلال كلمته بالتعاون المثمر بين الأزهر الشريف والمجلس الثقافى البريطانى، لفتح آفاق جديدة من أجل تطوير ورفع كفاءة طلاب الأزهر ومعلميه، ثم كلمة للطالبة نورهان عبد الهادي من مركز الأزهر للغات بالقاهرة، وبعدها كلمة مدير المجلس الثقافي البريطاني السيدة اليزابيث وايت، وكلمة للسيد جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر، واختتمت الاحتفالية بتقديم وتبادل الدروع التذكارية بين منطقة الأقصر الأزهرية والمجلس الثقافي البريطانى، وبعدها توجه قيادات الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني إلى الدور الثاني لإجراء المقابلات الإعلامية.



الأقصر الأزهرية تبدأ المرحلة السادسة من برنامج TEA



المرحلة السادسة من برنامج TEAبالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني