اليوم السابع
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بدء فعاليات مؤتمر القدس لجامعة الدول العربية بحضور الرئيس السيسي

الأحد، 12 فبراير 2023 11:08 ص
بدء فعاليات مؤتمر القدس لجامعة الدول العربية بحضور الرئيس السيسي جامعة الدول العربية
بيشوى رمزى

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انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر القدس، بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي يهدف إلى دعم وتعزيز صمود أهل القدس بإعتبارهم خط الدفاع الأول عن القدس ويخوضون معركة يومية بصمودهم على الأرض.
 
ومن المنتظر أن يطالب المؤتمر بضرورة  دعم خدمات الإسعاف والطوارئ بالقدس خاصة في المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومراكز الاحتكاك مع سلطات الإحتلال والمستوطنين وتطوير البنية التحتية لشبكة مستشفيات القدس، كما سيطالب بتشكيل صندوق مالي مستقل ومستدام ومرن لدعم وحماية التعليم في القدس الشريف.
 
وسيناقش المؤتمر بعمق فرص الإستثمار وما تحتاجه المدينة المقدسة من تنمية للقطاعات الحيوية وسبل تمكين المقدسيين من الصمود في وجه المخططات الإسرائيلية.
 
ومن جانبها، أكدت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية ان الموتمر سيعرض عدد من المشاريع التي تم دراستها بعناية وهي تحاكي الواقع في القدس، حيث يتناول البعد القانوني من خلال عدد من الخبراء والقانونين العرب لمتابعة القضايا الراهنة بما يعطي أهمية ومتابعة منسجمة مع برنامج الدبلوماسية الفلسطينية فيما يخص رفع ما يجري من إنتهاكات وجرائم بحق الإنسانية إلى المحاكم الدولية.
 
ولفتت المندوبية، في بيان لها، الى ان الفلسطينيين الان في وضع أصبح فيه هدم المنازل واستمرار الإحتلال الاستيطاني مسألة إجماع في الداخل الإسرائيلي.
 
واعتبرت مندوبية فلسطين مؤتمر الإستثمار ودعم القدس بانه يأتي ردا على محاولات الإحتلال وتغير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى وتعزيز صمود المقدسيين.

الجامعة العربية

مندوبية فلسطين

مهند العلكوك

مؤتمر القدس

القدس صمود وتنمية

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إسرائيل



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