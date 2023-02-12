اليوم السابع
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الأحد، 12 فبراير 2023 01:55 م
أكرم القصاص
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باكستان ترسل دفعة أخرى من مواد الإغاثة لمتضررى الزلزال فى تركيا

الأحد، 12 فبراير 2023 01:52 م
باكستان ترسل دفعة أخرى من مواد الإغاثة لمتضررى الزلزال فى تركيا آثار الزلزال
أ.ش.أ

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أرسلت الحكومة الباكستانية دفعة أخرى من مواد الإغاثة لمتضرري الزلزال في تركيا.

وقالت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث، في بيان بحسب صحيفة "باكستان توداي" الباكستانية اليوم الأحد، إنه تم إرسال شحنة أخرى تتألف من حوالي 5 أطنان من مواد الإغاثة، بما في ذلك البطانيات والخيام الشتوية عبر رحلة لشركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية.

وأقامت إسلام آباد ممرا جويا وبحريا وبريا لإرسال مواد الإغاثة إلى ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وأنشأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالفعل صندوق إغاثة لجمع الأموال ومواد الإغاثة لضحايا الزلزال في البلدين إلى جانب تشكيل لجنة وزارية للتنسيق والإشراف على جهود الإغاثة في جميع أنحاء باكستان.

كما أجرى شريف اتصالا هاتفيا بنظيره السوري حسين عرنوس للتعزية في الخسائر البشرية في الزلازل الهائلة التي وقعت الأسبوع الماضي، وأكد أن إسلام آباد ستواصل حشد كل الموارد الممكنة لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا.
وأرسلت باكستان بالفعل الدفعة الأولى من مواد الإغاثة إلى سوريا.

 


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