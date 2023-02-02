جامعة المنصورة الجديدة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات

الدقهلية : محمد الحبشي

وقع الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، بروتوكول تعاون مشترك مع المهندس سامي محمد جاد، مدير عام صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات، بهدف وضع إطار للتعاون في نقل علوم وتكنولوجيا وخبرات الصناعات الحديثة في مجال المنسوجات، وشهد توقيع البروتوكول الدكتور عبد الرحمن عبد الجواد، أستاذ مساعد كيمياء وتكنولوجيا المنسوجات الطبية جامعة المنصورة الجديدة

وأشاد الدكتور معوض الخولي بالخبرات العملية والبحثية لصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات في دعم وتشجيع الصناعة محليا ودوليا، من خلال إعداد الدراسات الفنية وإنشاء المختبرات ومعاهد البحوث ومراكز التدريب، بهدف رفع معايير التقنية والمهنية لهذه الصناعة، وذلك بالتعاون المشترك مع جامعة المنصورة الجديدة، والعمل على تعزيز الجانب البحثي والعلمي للغزل والمنسوجات، وتقديم الدعم الفني بهدف تحسين جودة المنتج المصري، وجعله ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ المنافسة ﻓﻲ الأسواق العالمية.

وأضاف أن الجامعة تهدف إلى تطوير التعليم التكنولوجي، ولهذا فهي تولي اهتماما كبيرا لتدريب الطلاب وإثقال خبراتهم وتوطين التكنولوجيا، بما يُحقق صالح المجتمع لإفراز جيلا جديدا قادرا على استيعاب التكنولوجيات الحديثة وتطورها، وخدمة التخصصات المختلفة لتحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة.

وتفقد الخولي مقر صندوق دعم الغزل والمنسوجات بمحافظة الإسكندرية، والذي يمتلك فرعين آخرين بمحافظتي القاهرة والغربية (المحلة الكبرى)، حيث تفقد خط الانتاج المتكامل من القطن مرورا بالغزل والنسيج والتريكو، ووصولا لمرحلة الملابس الجاهزة ومركز التدريب ومركز المعلومات، بالإضافة إلى 10 معامل للاختبار والمتخصصة في مجالات الألياف والقطن والغزل والنسيج والتريكو والملابس والصباغة والتجهيز، واختبارات المياه والاختبارات البيئية.

‏ومن جانبه أكد المهندس سامي محمد جاد، حرص الصندوق على دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال الغزل والنسبيج، وتشجيع الاستفادة من نتائجها، وكذلك دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم الغزل والنسيج الحديثة، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا المنسوجات لتعميق الدور القومي للصناعة المصرية، وتأهيل القوى البشرية للعمل في مجالات الغزل والنسيج ذات المهارات العالية والقادرة على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، والمساهمة في إعداد خريجين مؤهلين مهنيا قادرين على مواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية، وتحقيق التنافسية في سوق العمل إقليميا وعالميا وفقا لمعايير الجودة الشاملة، مع الالتزام بالقيم والأخلاق المهنية، وتطبيق أحدث استراتيجيات التعلم وتوفر الإمكانيات المادية والبشرية.

ويتضمن توقيع بروتوكول التعاون، تنمية وبناء القدرات في مجال علوم وتكنولوجيا التصنيع، والمشاركة في أنشطة تدخل في مجالات الأبحاث المشتركة ومشروعات وأنشطة التكنولوجيا، وتبادل الخبرات العلمية والتقنية من العلماء والمهندسين والخبراء بين الجامعة والصندوق، وإتاحة تبادل البيانات والمعلومات ونتائج التجارب، والعمل على تنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات والاجتماعات وورش العمل المشتركة، والتعليم والتدريب وبناء القدرات، وتنفيذ برامج دعم رواد الأعمال ومساعدتهم لتحويل أفكارهم الإبداعية الى مشروعات صناعية مبتكرة وناجحة، مع إمكانية إضافة أشكال للتعاون الأخرى حسب الاحتياجات المتبادلة بين الجامعة والصندوق.