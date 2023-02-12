انتظام الدراسة بجامعة المنيا فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا ، على انتظام الدراسة بجامعة المنيا في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، وبعد انقضاء إجازة منتصف العام، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للعام الجامعي 2022/2023، والتى تستمر لمدة 16 أسبوعاً، مؤكداً الانتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب، والانتهاء من إعلان الجداول الدراسية، وتوزيع المحاضرات والأحمال التدريسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تطلبها العملية التعليمية، إلى جانب أعمال الصيانة والتسكين بالمدن الجامعية، ومراجعة الآمان والسلامة الإنشائية للمباني والمعامل، بكافة كليات الجامعة العشرين ومعهدها للتمريض لضمان حسن انتظام العملية التعليمية.

ووجه "فرحات" التهنئة للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ببدء الدراسة بالفصل الدراسي الجديد، متمنياً لهم عام دراسي موفق، مؤكداً توفير البيئة الجامعية والأكاديمية الداعمة للطلاب لتحقيق التميز، وتحفيز الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم من خلال استراتيجية الجامعة وخططها الهادفة لرفع الوعي لدى الطلاب، لمواجهة تحديات التنمية المستدامة والثوابت الوطنية.