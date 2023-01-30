جامعة المنيا: الانتهاء من إعلان النتائج والجداول الدراسية نهاية الأسبوع

اجتمع مجلس جامعة المنيا اجتماعه الشهرى صباح اليوم، برئاسة الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات، والمدير التنفيذى للمعلومات، وأمين عام الجامعة، والطالب حاتم عارف رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وفى بداية الاجتماع، أكد الدكتور عصام فرحات، على انتهاء كليات التربية الفنية، والألسن، والسياحة والفنادق، والتربية للطفولة المبكرة من إعلان نتائجها بالكامل الأسبوع الماضى، إلى جانب إعلان نتائج العديد من الفرق الدراسية بكليات الجامعة، واستكمال إعلان باقى الكليات تباعاً بعد انتهاء أعضاء هيئة التدريس من أعمال التصحيح والرصد، مشيراً بأن التصحيح الإلكترونى قد ساهم بشكل كبير فى سرعة إعلان النتائج ومشيداً بمجهودات كلية الصيلة فى أعمال الاختبارات الإلكترونية.

وشدد فرحات على الإنتهاء من الاستعدادات الخاصة لبدء الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2023 والمقرر له أن يبدأ فى الثانى عشر من فبراير القادم، وانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة والعملية التعليمية والتى تشمل الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية وتوزيع المحاضرات والاحمال التدريسية وتوفير كافة عناصر الجودة التى تطلبها العملية التعليمية، خلال الأسبوع الجارى كحد أقصى، وكذلك نشر المقررات الإلكترونية للكتاب الجامعى الإلكترونى على منصة الجامعة قبل نهاية الأسبوع الأول من بدء الدراسة، والانتهاء من أعمال الصيانة للمبانى والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية والمدن الجامعية، والمدرجات والمعامل ومتابعة أعمال النظافة؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح منذ يومها الأول.

وفى هذا الصدد وافق المجلس على صرف مكافأة مالية وقدرها ألف جنيه للعاملين بالجامعة تقديراً لمجهوداتهم فى أعمال الامتحانات والانتهاء من إعلان النتائج وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يقرها المجلس.

ووجه فرحات بتفعيل دور اللجان المشكلة بشأن دراسة الاتفاقيات الدولية وبروتوكولات التعاون المشتركة بين الجامعة ونظيراتها من الجامعات، لبحث آليات تفعيل هذه الاتفاقيات، وتحديد التزاماتها وإعادة التواصل مع الجهات والمنظمات المختلفة، بما يعود بالنفع على الباحثين وتحقيق معايير التميز للجامعة وتصنيفها الدولى.

كما وجه إلى إعداد نموذج استبيان لطلاب القطاع الطبى، يهدف إلى قياس مدى رضاهم بنظم الاختبارات الإلكترونية مقارنة بالاختبارات الورقية، واستطلاع آرائهم فى تنوع أنماط التقويم، وقياس معارف الطلاب التحصيلية، تعزيزاً للاتصال مع الطلاب وتقييم خوضهم للتجربة، والكشف عن الأنماط والاتجاهات التى تقيس معدلات الاستجابة وفاعليتها فى قياس مستوى الطلاب ونسب النجاح وجمع المعلومات لتحسين الأداء.

وفى إطار دعم الدولة وتمويلها للمشروعات الإنتاجية الناجحة والأفكار الريادية وتوسيع انتشارها إعلاميا، لكونها تشكل ميداناً متطوراً لتحسين المهارات والكفاءات الإنتاجية والتسويقية، وتعزيز النمو الاقتصادى الشامل بمصر بالقطاع الخاص، وما لها من دور بارز فى تطوير هذه الأفكار وقدرتها لتصبح مشاريع أعمال ناجحة تأخذ أبعاد وقدرات بحيث يكون لها الاستمرارية والديمومة، طالب الدكتور عصام فرحات بحصر لكافة المشاريع والأفكار الريادية الناجحة لكافة منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والخريجين والعاملين، أو المشاريع التى تتم بالتعاون بين الجامعة والمجتمع الخارجى.

كما ناقش المجلس زيادة الدعم المالى للعاملين بالجامعة المقدم للحالات الطبية الحرجة والمتوسطة والدنيا، التى يتم صرفها من حصيلة أموال صندوق الجزاءات المالية الموقعة على العاملين، ودراسة تفعيل لائحة الصندوق وأوجه الصرف به.