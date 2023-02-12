النيل العقارية تطلق أعلى فندق فى أفريقيا بنظم استثمارية جديدة لأول مرة بمصر

أعلنت شركة النيل العقارية، الشركة المتخصصة في تطوير ناطحات السحاب، عن إطلاق البرج الفندقي الذي طال انتظاره "تايكون تاور" أعلى فندق في أفريقيا، والذي يشكل أيقونة جديدة في المشهد العقاري في مصر، يضم البرج المؤلف من 50 طابقا وحدات سكنية فندقية فاخرة وسيشكل جزءاً من مشروع "نايل بيزنس سيتي" الذي يتمتع بموقع ذهبي و مركزي على النهر الاخضر مباشرة و محور بن زايد الشمالي، مع إطلالة فريدة على معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء الإعلان عن إطلاق أطول فندق في أفريقيا "تايكون تاور" خلال حدث ضخم أقيم في أحد الفنادق الشهيرة وتضمن حضور أكثر من 2000 شخص من شركات التسويق العقاري الذين حرصوا على التواجد ليشهدوا ميلاد المنتج العقاري الاكثر تميزا وانفراداً من شركة النيل، حيث حاز المشروع على إعجاب جميع الحضور، بعد أن شاهدوا مستقبل الرفاهية والاستثمار الآمن في آن واحد في منتج عقاري فريد والذي مهد لحقبة جديدة من الاستثمار الاَمن الذي سيكون في متناول أغلب شرائح العملاء و المستثمرين.

وقال المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري: يُعَد إطلاق "تايكون تاور" كجزء من المشروع الاستثنائي "نايل بيزنس سيتي" حدثاً طال إنتظاره، إذ أعرب المستثمرون وأفراد المجتمع المحلي عن اهتمامهم بشراء وحدات سكنية فندقية عند إطلاق المشروع في البداية وأن إطلاق المشروع اليوم جاء بعد دراسة مكثفة استمرت أكثر من 13 شهراً، ويحتل المشروع موقعاً استراتيجيا واستثنائيا في واحدة من أكثر المواقع أهميةً و قرباً من معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف: "حرصنا علي تقديم نموذج عمل ونموذج بيعي مبتكر بعد دراسة تفصيلية تتماشي مع التغيرات الاقتصادية الحالية، وإتاحة فرص استثمارية اَمنة لأغلب شرائح العملاء في هذا الأيقونة المعمارية الفريدة، حيث سيتمكن عملاؤنا من الاستثمار في أعلى فندق في أفريقيا ابتداء من 2 مليون و400 ألف جنيه فقط!

وتابع "طاهر": إن إطلاق أعلى فندق في أفريقيا فخر لجميع المصريين لأنه سيشكل عامل جذب استثماريا وسياحيا أساسيا ومصدرا للعملة الخارجية، وأن الدافع وراء هذا المشروع هو الغيرة التي يشعر بها أغلبنا من عدم تواجد هذا الفن العمراني الحديث الذي يضيف للمدن رونقا وجمالا، ويعد مصدر دخل أساسي للدول المتقدمة والتي تشكل عامل جذب استثماري وسياحي كبير سواء كانت سياحة ترفيهية أو سياحة الاعمال التي تعد مصدر كبير لدخول العمله الاجنبيه للدول.

وطموحنا في وجود هذا الحجم من الاستثمارعلى أرض مصرنا الحبيبة، لذلك شعرنا بالمسئولية الشديدة وحملنا علي عاتقنا رد الجميل للدولة المصرية والشعب المصري الذي أتاحت أن يتواجد مدن عالمية على أرض مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة ليكون بها أحدث الفنون الإنشائية والعمرانية التي ستعيد جذب الاستثمارات الخارجية والسياحية بمختلف أنواعها و أهمها السياحة الترفيهية و سياحة الأعمال التي ستزداد بقوة خلال السنوات القادمة في مصر، لذلك عاهدنا أنفسنا علي أن نكون محل ثقة لشركة العاصمة الإدارية التي أتاحت لنا أن نمتلك قطعة الأرض الأميز بمنطقة الداون تاون والعاصمة وهي قطعة أرض مشروع نايل بيزنيس سيتي لثقتها بأننا لن ندخر جهداً لتقديم مشروعات عقارية عالمية ستمثل تحفة معمارية على أرض مصر وسيكون مقصداً وعلامة للزائرين من جميع أنحاء العالم.

وعلي الجانب الاَخر قال المهندس " محمود طاهر" الرئيس التنفيذي" لشركة النيل للتطوير العقاري عن إطلاق "تايكون تاور": أنه منذ اليوم الاول لشركة النيل العقارية ونحن نضع مصلحة العميل وأمان استثماره العقاري معنا أولاً وذلك من خلال اختيار أفضل المواقع لمشاريعنا والذي يعد من العوامل الأساسية في تحديد العائد علي الإستثمار للعميل وأن عملاء شركة النيل حققوا عائداً ضخماً على لستثمارهم فاق توقعاتهم منذ تعاقدهم في مشروعاتنا والأرقام هي خير دليل، حيث بدء طرح مشروع نايل بيزنس سيتي بسعر متر 45 ألف ج من 12 شهرا والآن يتخطي 95 ألف جنيه في شهور فقط وذلك بفضل موقعه الأيقوني ونخبة الاستشاريين المتواجديدن معنا حيث إن شركة النيل هي الأولى التي تستعين بمقاول عام متخصص في بناء ناطحات السحاب بحجم شركة "سياك" و بيت الخبرة الأعرق في مصر والوطن العربي بيت خبرة "محرم و باخوم" واستشاري عام المشروع المهندس "عماد الشربيني" الذي أشرف على عدد كبير من أشهر وأعلى ناطحات السحاب في دبي و السعودية وغيرهم من الاستشاريين المتخصصين في هذا النوع من المباني.

وتابع"طاهر": إنه من المتوقع أن يتخطي نجاح العائد على الاستثمار للعميل في "أعلى فندق في أفريقيا " كل التوقعات، حيث إن الإنشاءات في المشروع الأهم في العاصمة الإدارية الجديدة تسير على قدم وساق سابقةً للجدول الزمني المحدد لانتهاء المشروع ولا تتوقف على مدار الأسبوع والذي سيؤدي إلى ارتفاع قيمة البرج سريعاً مع كل خطوة إنشائية جديدة و بالتالي رفع قيمة إستثمار عملاءنا أسرع و أكثر من توقعاتهم مثل ما حدث في مشروعنا 31 نورث وعلى الحانب الآخر سيتم الإعلان أيضا عن الفندق الذي سيدير البرج قريباً وهو فندق 5 نجوم متواجد في أكثر من 150 دولة حول العالم و سيتواجد لأول مرة في أفريقيا ومصر من خلال "تايكون تاور" لنكون بذلك وفرنا جميع عوامل الاستثمار الاَمن للعميل.