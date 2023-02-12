اليوم السابع
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الأحد، 12 فبراير 2023 05:53 م
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المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

الأحد، 12 فبراير 2023 05:23 م
المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم ".ع.ا" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنبه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخمبم، عن اتجار المتهم فى الشابو والحشيش، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عدد من قطع الحشيش وأكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بإلاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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