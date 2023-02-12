المؤبد وغرامة 100 ألف جنبه لعامل يتاجر فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.د.ه" عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ا.م"عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجنى عليها "ع.ع"بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف احمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد مرسى ومحمد يوسف عبد الله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليها في مسكتها والعثور على جثتها غارقة في دمائها ،وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حيث توجه المتهم إلى منزل المجنى وانهال عليها بشاكوش على رأسها حتى فارقت الحياة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.