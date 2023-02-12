اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 فبراير 2023 11:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المحطات النووية توقع بروتوكول تعاون مع كهرباء البحيرة لإنشاء شبكات "الضبعة"

الأحد، 12 فبراير 2023 09:56 م
المحطات النووية توقع بروتوكول تعاون مع كهرباء البحيرة لإنشاء شبكات "الضبعة" الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والمهندس طارق عبد الشافى رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بروتوكول لإنشاء شبكات الجهد المتوسط بالموقع العام للمحطه النوويه بالضبعة لتوليد الكهرباء (المرحله الثانية).

 

وحضر توقيع البروتوكول، لفيف من قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، ويعتبر البروتوكول من أهم مشروعات البنية التحتيه للموقع العام بالمحطه النووية، والذي يمتد تنفيذه إلى 15 شهراً.

 

وكان الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ،اكد أنه تم الانتهاء من صب الجزء المتبقي من الخرسانة الخاصة بالمفاعل الاول بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء و و الوصول إلى المستوى الذي سيتم عليه تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى بالمحطة النووية الخميس المقبل.

 

و قال  الوكيل فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع " أنه تم الانتهاء من إنشاء الرصيف البحرى لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة الذى تم تنفيذه بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، موكدا أنه يجرى الآن وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لاستقبال معدات الضبعة النووية مارس المقبل.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

هيئة المحطات النووية

الضبعة

امجد الوكيل

روسيا



الموضوعات المتعلقة

خبير الطاقة المتجددة: مصر تحولت من عجز إلى فائض في الطاقة يمكن تصديره للخارج

الجمعة، 10 فبراير 2023 12:02 ص

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من ملفات عمل الوزارة

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:03 م

مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبى وبلجيكا التعاون فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

الجمعة، 03 فبراير 2023 10:28 ص

هيئة الطاقة المتجددة تصدر حصاد الطاقة لعام 2022

الخميس، 02 فبراير 2023 11:53 ص

استشارى طاقة متجددة لـ"إكسترا نيوز": الصين من أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للفحم

الأربعاء، 01 فبراير 2023 04:00 ص

الكهرباء: التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة يساهم فى تنمية الاقتصاد

الخميس، 26 يناير 2023 09:00 ص

مصر والهند يسعيان لزيادة التبادل التجارى لـ12 مليار دولار خلال 5 سنوات.. التجارة: 3.2 مليار دولار استثمارات هندية فى 52 مشروعا بمصر.. و6 مجالات للتعاون المستقبلى منها الأدوية والأجهزة والطاقة المتجددة والسيارات

الأربعاء، 25 يناير 2023 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة