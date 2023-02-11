اليوم السابع
Ads
السبت، 11 فبراير 2023 03:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المؤبد لزعيم عصابة ومساعده والمشدد 15سنة لـ4 آخرين لاتجارهم بالمخدرات فى بنها

السبت، 11 فبراير 2023 02:24 م
المؤبد لزعيم عصابة ومساعده والمشدد 15سنة لـ4 آخرين لاتجارهم بالمخدرات فى بنها حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة، اليوم، بالسجن المؤبد على زعيم تشكيل عصابي ومساعده، والسجن المشدد 15 عاما على 4 متهمين آخرين باقى أفراد التشكيل، وتغريم كل منهم نصف مليون جنيه، كما أمرت المحكمة بمصادرة المخدرات المضبوطة، ومبلغ مالي كبير من العملات المحلية والأجنبية، تقارب 3 ملايين جنيه، ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة و3 سيارات ودراجتين ناريتين، وذلك لاتجارهم في المواد المخدرة.

 

كان المتهم الأول ويدعى "ع ا ع"، والهارب من عدة أحكام جنائية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، قد اتخذ من مناطق شبرا الخيمة وبنها وقليوب مركزا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاتجار في المواد المخدرة عبارة عن آيس وهيروين وحشيش وأقراص الترامادول وقام بتكوين شبكة من الموزعين معتادى الاجرام لنقل وترويج المخدرات تضم شقيق زوجته المتهم الثاني والمطلوب على ذمة أحكام لانتمائه الجماعة المحظورة و4 متهمين آخرين.

 

واتخذوا من مناطق شبرا وبنها وقليوب مقرًا للتوزيع خاصة أمام بعض المدارس وأماكن إقامة الأفراح والحفلات متخذين من الدراجات البخارية والتنكر في زي عمال نظافة حتى لايشك فيهم أفراد الأجهزة الأمنية.

 

وكانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث المخدرات وأكدتها تحريات الأمن العام تفيد قيام أفراد التشكيل بالاتجار في المواد المخدة، وفي حملة مكبرة تم ضبط أفراد التشكيل جميعهم والمضبوطات وكمية من المخدرات قاربت قيمتها ٦ ملايين جنيه ما بين تذاكر هيروين وايس و12 ألف قرص ترامادول وكمية كبيرة من الحشيش ونبات البانجو المخدر.

 

كما تم ضبط معمل صغير داخل أحد المخازن التابعة لهم في منطقة شبرا الخيمة، وضبط كمية أخرى بحوزة المتهم الثاني داخل إحدى الشقق المستأجرة بمدينة بنها.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار في المخدرات وأمرت جهات التحقيق بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة وأصدرت المحكمة حكمها السابق.

 

 


اخبار القليوبية

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

جنايات بنها

محكمة جنايات بنها

السجن المشدد

السجن المؤبد

تشكيل عصابى

العملة

الإتجار بالعملة



الموضوعات المتعلقة

جنايات بنها تؤجل نظر قضية مقتل شخص بطوخ لجلسة 12 فبراير

الأربعاء، 11 يناير 2023 06:09 م

جنايات بنها تنظر قضية مقتل سائق توك توك على يد عامل بكافيتريا فى طوخ

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 10:01 ص

جنايات بنها تسدل الستار على قضية مقتل شقيقين وطفل على أيدى جيرانهم بالخانكة.. والد المجنى عليهم يروى تفاصيل الأزمة ويؤكد: "حق أولادى رجع".. وزوجة إحدى الضحايا: الحمد لله قضاء مصر عادل وننتظر تنفيذ الحكم.. صور

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:30 م

"جنايات بنها" تودع المتهم بقتل والدته ووالده مستشفى الأمراض النفسية

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة