القومى للمرأة بكفر الشيخ يواصل فعاليات برنامج "التثقيف المالى".. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ، فعاليات دورة التثقيف المالي، بقرية منية المرشد، برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، لتمكين سيدات قرى المبادرة اقتصادياً، والتى وتمتد لمدة خمسة أيام وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل المقبل.

قالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، يهدف البرنامج التدريبي إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية، والتي تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ويشتمل البرنامج على تدريس الدليل التدريبي "التعامل الرشيد مع أموالي"، وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية.

وأضافت شاكر: يتضمن البرنامج عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.