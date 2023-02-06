حياة كريمة بكفر الشيخ..معاينة موقع لإقامة مشغل خياطة ومصنع سجاد بمطوبس (صور)

كفر الشيخ - محمد سليمان

عاينت لجنة المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، برفقة الدكتورة أماني شاكر مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، مبنى المجمع بقرية الدوايدة بقومسيون غرب، التابعة لمركز مطوبس، لإقامة مشغل خياطة ومصنع "سجاد نصف آلي"، وسيتم رفع كفاءته. يأتي ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

يأتي ذلك في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، وتنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وبرعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء حاتم عطيه الهديبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعمر الزعيقي، نائب رئيس المدينة، وآيات فتح الباب، رئيس قرية بني بكار رئيسة القرية، وعدد من القائمين على مشروع حياة كريمة، لتدريب السيدات بقومسيون غرب على التفصيل والخياطة وصناعة السجاد، وذلك في إطار مشروعات المشاغل لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر التي يتبناها المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة اقتصاديا، واتاحة فرص عمل للسيدات، واعدادهن لسوق العمل.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسعى الدولة جاهدة على دعم قرى حياة كريمة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باقامة كافة المشروعات الخدمية، ومنها النهوض بالعديد من المهن والصناعات، خاصة صناعة السجاد والكليم التي تميزت بها مدينتي فوه ومطوبس، وتوفير فرص عمل للسيدات والشباب.

ووجهت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على دعمه للمجلس القومي للمرأة في كافة انشطته وتخصيه للموقع، كما وجهت الشكر للدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على دعم فرع المجلس بكفر الشيخ، وتحمل رفع كفاءة الموقع، ليتم افتتاحه، وسيتم توفير كافة الاحتياحات لتشغيله.



الللجنة تعاين المبنى



جانب من المعاينة



جانب من معاينة المبنى



لجنة المجلس القومي للمرأة بالقاهرة