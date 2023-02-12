القوات الأوكرانية تسقط 5 طائرات مسيرة روسية فى زابوريجيا ودونيتسك

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان القيادة الجوية الشرقية الأوكرانية أنه : "نتيجة لعمل الدفاعات الجوية، دمرت أربع طائرات شاهد في منطقة زابوريزيجيا، وأسقطت طائرة أورلان -10 بدون طيار في منطقة دونيتسك".

وكانت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني قد أعلنت صباح أمس السبت إسقاط 20 طائرة روسية هجومية بدون طيار من طراز شاهد كانت تستهدف لضرب البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا، وذلك في أخر 24 ساعة.