اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 فبراير 2023 09:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

القوات الأوكرانية تسقط 5 طائرات مسيرة روسية فى زابوريجيا ودونيتسك

الأحد، 12 فبراير 2023 08:18 ص
القوات الأوكرانية تسقط 5 طائرات مسيرة روسية فى زابوريجيا ودونيتسك الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسقطت القوات الأوكرانية خمس طائرات روسية بدون طيار في منطقتي زابوريجيا ودونيتسك بعدما هاجمت البنية التحتية الحيوية، وفقا لبيان القيادة الجوية الشرقية الأوكرانية اليوم الأحد.

 

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان القيادة الجوية الشرقية الأوكرانية أنه : "نتيجة لعمل الدفاعات الجوية، دمرت أربع طائرات شاهد في منطقة زابوريزيجيا، وأسقطت طائرة أورلان -10 بدون طيار في منطقة دونيتسك".

 

وكانت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني قد أعلنت صباح أمس السبت إسقاط 20 طائرة روسية هجومية بدون طيار من طراز شاهد كانت تستهدف لضرب البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا، وذلك في أخر 24 ساعة.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة