الطوارئ الروسية ترسل 50 منقذا إضافيا إلى تركيا

أ.ش.أ

صرح مستشار وزير الطوارئ الروسي، دانييل مارتينوف، بأن فرقة مكونة من 50 منقذا روسيا، ستغادر إلى تركيا يوم الأربعاء المقبل، لمد يد العون في المناطق المتضررة من الزلزال.

وقال مارتينوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - أن فرقة ثالثة مكونة من 50 منقذا غادرت روسيا اليوم، مزودة بـ 3 معدات خاصة، وكل ما يلزم لمد يد العون في المناطق المتضررة في تركيا.

وأضاف أن رجال الإنقاذ الروس، لديهم جميع المعدات اللازمة لحالات الطوارئ، مشيدا بكفاءتهم العالية منذ اليوم الأول، مشيرا إلى أن الفرق الروسية، تعمل في أكثر المناطق خطرا، وأكثرها تدميرا، وأنه تم تشكيل فرقة متنقلة تستجيب للنداءات العاجلة من باقي فرق الإنقاذ التركية، والدولية، وحتى السكان المحليين.

وكان وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف قد أمر في وقت سابق بإرسال مجموعة إضافية من رجال الإنقاذ إلى تركيا، ويتم تجهيز فرق إضافية لإرسالها خلال الأسبوع الجاري وسيبقون في تركيا حتى تنهي السلطات التركية عمليات البحث والإنقاذ، وأرسلت وزارة الطوارئ الروسية أكثر من 100 منقذ إلى تركيا، يجرون عمليات بحث وإنقاذ في محافظة "كهرمان مرعش" الأكثر تضررا من الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر الاثنين الماضي ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.