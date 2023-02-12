الطقس اليوم.. انخفاض فى درجات الحرارة مع سطوع الشمس ببورسعيد (صور)

بورسعيد - محمد عزام

تشهد محافظة بورسعيد ، اليوم الأحد، استقرار نسبى في حالة الطقس على الرغم من انخفاض درجات الحرارة تزامناً مع سطوع الشمس في ساعات الظهيرة.

وشعر أهالي محافظة بورسعيد، بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وحتي ساعات الفجر، وبعد طلوع الشمس بعثت الدفء ليشعر المواطنين بارتفاع في درجات الحرارة.

وتستمر الأنشطة التجارية في محافظة بورسعيد، بشكل طبيعي، وكذلك الأنشطة البحرية من العمل في الموانئ وتداول الحاويات، وعبور السفن ضمن قوافل الجنوب والشمال.

وتجمع العشرات من الحمام في ميدان الشهداء بنطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد، في مشهد رائع يتوافد عليه كل زوار المحافظة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه تشهد محافظات مصر، تحسن نسبي في الأحوال الجوية لتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى 17 درجة مئوية، السواحل الشمالية 16 درجة مئوية، شمال الصعيد 18 درجة مئوية، جنوب سيناء 21 درجة مئوية، جنوب الصعيد 22 درجة مئوية.

وأشارت إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية،معتدل علي شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.