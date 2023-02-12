الصحة: زيادة عدد مراكز الرعاية الصحية لكبار السن لـ832 مركزًا بـ21 محافظة

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة أعداد مراكز تقديم خدمات برنامج الرعاية الصحية لكبار السن من 401 إلى 832 مركزًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، موزعين بـ 21 محافظة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 552 ألف مواطن فوق سن الـ65 عامًا ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة) بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

وأضاف «عبدالرازق»، أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين، ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائي للسكر بالدم)، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وتابع الدكتور وائل عبدالرازق، أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.

وأكد «عبدالرازق»، أنه يتم تسليم المرضى كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي مع 2 زيارة سنوية، لافتًا إلى إحالة المرضى للمستشفيات في حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة، مشيرًا إلى التنسيق بين برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» ومبادرات «100 مليون صحة» لحصولهم على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.

جدير بالذكر، أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» عبر الخط الساخن 15335.