اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 فبراير 2023 12:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: المضادات الحيوية لا تستخدم فى علاج حالات البرد والأنفلونزا

الأحد، 12 فبراير 2023 11:44 ص
الصحة: المضادات الحيوية لا تستخدم فى علاج حالات البرد والأنفلونزا المضادات الحيوية
كتب ــ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان، إن المضادات الحيوية لا تستخدم في علاج حالات البرد والأنفلونزا، وتابعت: حالات البرد والأنفلونزا سببها التهاب فيروسى.
 

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاحات والمضادات الحيوية تعمل على الحماية بقوة ضد الجراثيم المسببة للأمراض، موضحة أن اللقاحات تقوى جهاز المناعة قبل حدوث الإصابة، فلا تبدأ العدوى ولا تظهر أعراض، مؤكدة أن المضادات الحيوية تساعد فى قتل البكتيريا التى تجعلك مريضًا بالفعل وتعانى من أعراض.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع"، إن اللقاحات والمضادات الحيوية كلاهما يقوم بدور مختلف عن الآخر، فعادةً لا توجد مشكلة فى استخدامها فى نفس الوقت مع العلم أن المضادات الحيوية تقاتل ضد العدوى البكتيرية فقط وليس لها دور فى قتال العدوى الفيروسية، بينما اللقاحات منها ما يكون مناعة ضد العدوى البكتيرية ومنها ما يكون مناعة ضد العدوى الفيروسية، وتابع: إذا كانت المضادات الحيوية أسلحة نقاتل بها الجراثيم فإن اللقاحات تساعدنا فى بناء دروعا تحمينا من الجراثيم.

وحذر الدكتور حسام عبد الغفار من الإفراط فى تناول المضادات الحيوية، مؤكدا أنها تتسبب فى وجود بكتيريا مقاومة لها وبالتالى يحدث مشكلة وهو أن المضاد الحيوى لن يستطيع مواجهة العدوى البكتيرية ولن يتحسن المريض وتابع : يتم حاليا العمل على برامج تشمل أطر توعوية لمنع الاسراف فى تناول المضادات الحيوية.

image0
 

 

 


الصحة

المضادات الحيوية

الانفلونزا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة