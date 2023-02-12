الصحة : المتابعة مع الطبيب شهريا خلال فترة الحمل مهمة للوصول لولادة آمنة

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن المتابعة مع الطبيب خلال فترة الحمل (مرة كل شهر على الأقل) مهمة للوصول إلى ولادة آمنة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يمكن التوجه لأقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين للكشف المبكر على الأمراض المعدية ولإجراء التحاليل والمتابعة طوال فترة الحمل بالمجان.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة الأم والجنين منعت انتقال عدوى مرض فيروس نقص المناعة البشري من الأمهات الحوامل المصابات بالمرض إلى الأجنة بنسبة 100%، وأيضاً منعت انتقال عدوى فيروس التهاب الكبدي B بنسبة 99%.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن هذه النسب تتجاوز المتوسط العالمي لمنع انتقال الأمراض المتنقلة من الأم إلى الجنين وأكدت الوزارة أن المبادرة تمكنت من فحص 2 مليون سيدة تقريبا، للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وأيضاً فيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل ومنع انتقال هذه الأمراض للأجنة، مع توفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان

ويتم متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوما، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود وأيضاً اتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النِفاس.

ولفتت الوزارة إلى انها قامت بـ إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح، وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بهذه المبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها مشيرةً إلى أنه يمكن الاستعلام عن موعد التقييم للمنتفعات لإجراء الفحوصات المتقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة «100 مليون صحة» أو من خلال تطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335.