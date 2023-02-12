وقال المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم /الأحد/، إن المنظمة تتفاوض مع جميع الجهات، لممارسة دورها في توصيل المساعدات إلى المناطق المتضررة في سوريا.



وأشار إلى أن هناك آلاف الأشخاص تضرروا من جراء وقوع الزلزال المدمر، سواء في سوريا أو حتى في تركيا.. لافتا في الوقت ذاته إلى أن المنظمة تتفاوض مع الدولتين سوريا وتركيا، بالإضافة إلى المجتمع الدولي لتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة عبر المعبر الحدودى.



وشدد على أن ما يهم المنظمة هو الجانب الصحي، موضحا أن عمليات التفاوض ليس من المفترض أن تكون تخصصهم لأنها عملية سياسية معنية بها الأذرع السياسية فى الأمم المتحدة.