السيطرة على حريق فى شقة بالإسماعيلية دون خسائر بشرية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الإسماعيلية فى السيطرة على حريق فى شقة بالدور الأول علوى بمنطقة الدبابات دائرة مركز الإسماعيلية دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده بورود بلاغ حريق بشقة بالدور الأول علوى بمنطقة الدبابات دائرة مركز الاسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق كما تم الدفع ب3سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، ورجحت المعاينة الأولية للشقة أن سبب الحريق هو ماس كهربائى، جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.