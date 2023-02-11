إصابة صيدلانية فى حادث انقلاب سيارة بمدخل مدينة المستقبل بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيبت طبيبة صيدلانية بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح، نتيجة انقلاب السيارة الملاكي التى تقودها بالقرب من كوبري مدينة المستقبل بمدخل محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لاسعافها ورعايتها طبيا.