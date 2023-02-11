اليوم السابع
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السبت، 11 فبراير 2023 03:52 م
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إصابة صيدلانية فى حادث انقلاب سيارة بمدخل مدينة المستقبل بالإسماعيلية

السبت، 11 فبراير 2023 03:44 م
إصابة صيدلانية فى حادث انقلاب سيارة بمدخل مدينة المستقبل بالإسماعيلية اسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيبت طبيبة صيدلانية بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح، نتيجة انقلاب السيارة الملاكي التى تقودها بالقرب من كوبري مدينة المستقبل بمدخل محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لاسعافها ورعايتها طبيا.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات ر.م.ص 6739 بمدخل مدينة المستقبل أسفل الكوبري القادم من أبوصوير.
 
على الفور انتقل رجال الأمن ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية بسيارة إسعاف نقلت المصابة وتدعي تقي.م.ح طبيبة صيدلانية إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.
 
تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

 


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