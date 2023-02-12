السجن 5 سنوات لشاب هدد طالبة بنشر صور لها على مواقع التواصل بالإسكندرية

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 18745 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، يفيد ببلاغ لقيام المتهم بتهديد وإفشاء أمور خادشة لطالبة وتعدى على حرمة حياته الخاصة .

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ،ان المتهم " ا.م.ا" دبلوم صناعي ، قام بإرسال رسائل نصية وصور ومقاطع مرئية الي " ا.م.م" طالب وكانت تلك المقاطع والصور خاصة شقيقتة المجني عليها" ك.م.م" طالبة عن طريق شبكة المعلومات لتطبيق الواتس اب ، مطالبا مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور ومقاطع الصور العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتهديده وابتزازه .

وتبين من التحقيقات أن المتهم تحصل على تلك الصور ومقاطع للمجني عليه، وأن المتهم هو مستخدم رقم الهاتف المستخدم هو رقم المتهم وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة، قررت أن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى القانون ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأن المتهم هدد المجني عليها ، بنقل صور ومقاطع فيديو وكان ذلك بغير رضاها، تسبب عمدا في إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها على المتهم.