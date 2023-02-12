السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة تجارة الحشيش فى قنا

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط "علي.م.و" 19 عاما عامل ومقيم بقرية أبو حزام بنجع حمادي، بتهمة الاتجار في الحشيش المخدر، في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، فتم إحالة القضية المقيدة برقم 2243 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.