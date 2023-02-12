اليوم السابع
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السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة تجارة الحشيش فى قنا

الأحد، 12 فبراير 2023 08:27 م
السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة تجارة الحشيش فى قنا محكمة- أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، عامل لاتهامه بالإتجار في الحشيش المخدر، بالسجن المشدد 10 سنوات.
 
تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط "علي.م.و" 19 عاما عامل ومقيم بقرية أبو حزام بنجع حمادي، بتهمة الاتجار في الحشيش المخدر، في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، فتم إحالة القضية المقيدة برقم 2243 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.
 
 
 
 

 

 


جنايات نجع حمادي

مركز نجع حمادي

الاتجار في المخدرات

امن قنا

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