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الرئيس الفلسطينى: نحن أصحاب الحق في القدس والمسجد الأقصى

الأحد، 12 فبراير 2023 11:30 ص
الرئيس الفلسطينى: نحن أصحاب الحق في القدس والمسجد الأقصى الرئيس الفلسطينى
بيشوى رمزى

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن المعركة المحتدمة في القدس وكل أراضي فلسطين ليست جديدة وإنما تعود أي إلى عقود عدة تسبق حتى وعد بلفور عبر مؤامرة دولية لبناء وطن لليهود.
 
وأضاف عباس، خلال كلمته بمؤتمر القدس بالجامعة العربية اليوم الأحد، المؤتمر يمثل فرصة لتقديم رواية مفصلة حول المسجد الأقصى المبارك، للعالم، موضحا أن العرب هم أصحاب الحق فيه، وفي حائط البراق، حيث ترجع هوية المكان مرجعيتها في القرآن الكريم، وكذلك الشرعية الدولية، منذ ما قبل الأمم المتحدة.
 
وأشار إلى شهادة اليهود أنفسهم أمام مجلس عصبة الأمم بأن حائط البراق ينتمي للهوية الإسلامية، لتصدر المنظمة قرارها في هذا الشأن منصفا للفلسطينيين، وللمسلمين، حيث اعتبر أن الحائط جزء من الوقف الإسلامي، وهو ما اقرته الأمم المتحدة فيما بعد.

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