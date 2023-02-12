اليوم السابع
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الرئيس الفلسطينى: سنتوجه للأمم المتحدة لحماية حل الدولتين

الأحد، 12 فبراير 2023 11:47 ص
الرئيس الفلسطينى: سنتوجه للأمم المتحدة لحماية حل الدولتين الرئيس الفلسطينى محمود عباس
بيشوى رمزى

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قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، إن بلاده ستتجه إلى الأمم المتحدة لحماية حل الدولتين، وللحصول على العضوية الكاملة، ووقف كافة الأعمال الأحادية، على غرار الاستيطان والاقتحامات وغيرها.
 
وشدد عباس، خلال كلمته أمام مؤتمر القدس المنعقد بجامعة الدول العربية اليوم الأحد، أن مثل هذه الأعمال الأحادية من شانها تقويض مفاوضات الحل النهائي، طبقا لكافة الاتفاقات الدولية الموقعة بين الجانبين.
 
وشدد على ضرورة تقديم الدعم من قبل العرب والمسلمين للمشاريع التنموية في فلسطين، مؤكدا أن القدس في العيون فهي درة التاج وزهرة المدائن والدفاع عنها شرف ورفعة.

الجامعة العربية

مندوبية فلسطين

مهند العلكوك

مؤتمر القدس

القدس صمود وتنمية

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