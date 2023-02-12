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الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات اليوم للمشاركة فى القمة العالمية للحكومات

الأحد، 12 فبراير 2023 12:35 م
الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات اليوم للمشاركة فى القمة العالمية للحكومات الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في القمة العالمية للحكومات، التي تعقد منذ عام 2013 في إمارة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في القمة العالمية للحكومات تأتي في إطار كون مصر ضيف شرف على نسخة هذا العام، حيث سيحرص خلال مختلف الفعاليات والجلسات الحوارية على عرض أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية المصرية على المستويين الاقتصادي والتنموي، وذلك في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي يشهدها العالم. كما أن مشاركة مصر في القمة العالمية للحكومات تعد الأكبر على مدار السنوات الماضية، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين مصر والإمارات.

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