الدكتور أحمد عبدالهادي وكيلا لوزارة القوى العاملة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تسلمت محافظة الشرقية ، قرار حسن شحاته وزير القوي العاملة، رقم 75 لسنة 2023 بتكليف الدكتور أحمد عبدالهادي مدير مديرية الشرقية، بالعمل وكيلا للوزارة .

يذكر أن أحمد عبدالهادي كان يشغل منصب مدير المديرية بالشرقية، علي مدار العامين السابقين، حيث قدمت المديرية خلال العام الماضي العديد من الخدمات لشباب الخريجين بمختلف مؤهلاتهم العلمية بإلحاقهم بالدورات التدريبية بمركزي التدريب المهني التابعين للمديرية ، فتم إلحاق عدد 800 مستفيدا ببرنامج التدرج المهني وإلحاق 150 مستفيدا ببرنامج التدريب التحويلي بالإضافة إلي قياس مستوى المهارة لعدد 28854 مستفيد وإستخراج 28854 ترخيص مزاولة لتمكينهم من الحصول على فرص عمل بالداخل أو الخارج تتناسب مع المهنة الفنية المدونة بتلك الشهادة.

في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة قامت المديرية بعمل الأتي: تسجيل عدد 3599 فرد مستوفون الشروط بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،استخراج عدد 7573 افادة للعمالة غير المنتظمة، صرف بدل رعاية صحية لعدد 35 فرد، صرف رعاية اجتماعية لعدد 118 مولود و 44 منحة زواج و 63 إعانات وفاه، صرف منحة مولد النبي وعيد العمال وعيدي الفطر والأضحى لعدد 19013 مستفيدا.

في مجال الأمن الصناعي وتنفيذ احكام قوانين الرخص تم تشكيل عده لجان للتفتيش علي عدد 3916 منشأه أسفرت عن تحرير 1844 محضر سلامة لمنشآت مخالفة .

في مجال حماية العاملين بالقطاع الخاص والإستثماري تم تشكيل لجان للتفتيش علي 8463 منشأة أسفرت عن تحرير 2567 محضر للمنشآت المخالفة.