وكيل إسكان الشرقية: الانتهاء من المشروعات المنفذة بقرى حياة كريمة بنسبة 98%

الشرقية- فتحية الديب

قال اللواء مهندس محمد محفوظ النجار، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق بالشرقية، إن محافظة الشرقية ، شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية، التى تكلفت مليارات الجنيهات لخدمة المواطنين بالمحافظة، ومنها المشروعات التى نفذت بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف أن هذه المشروعات تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية، التي تتم بنطاق محافظة الشرقية داخل 41 قرية بمركز الحسينية بالشرقية، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية قرى الريف المصري" مشيرا إلى أن مركز الحسينية مساحته أكثر من 30% من مساحة الشرقية، يضم حوالي 41 قرية و676 تابع،ويخدم أكثر من 300 ألف نسمة،وتم تنفيذ العديد من المشاريع داخل مركز الحسينية منها إنشاء نقاط إطفاء بقري سعود والأخيوة وقهبونة، وسوق حضارى وموقف سيارات بقرية سعود ومكاتب إدارية، وتم القيام بجميع أعمال البنية التحتية من الصرف الصحي وتغذية مياه الشرب ومد كابلات خطوط الانترنت والغاز الطبيعي ورصف الطرق بالانترلوك والرصف العادى.