اليوم السابع
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الأحد، 12 فبراير 2023 02:29 م
أكرم القصاص
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الدفاع المدنى السعودى: نعمل فى 4 مواقع منكوبة بتركيا

الأحد، 12 فبراير 2023 02:10 م
الدفاع المدنى السعودى: نعمل فى 4 مواقع منكوبة بتركيا آثار الزلزال
أ.ش.أ

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كشف الدفاع المدني السعودي أن فرقه تعمل في 4 مواقع بالمناطق المنكوبة في تركيا، جراء الزلزال.

وقال الدفاع المدني - في تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية - "إن فرقنا تعمل على فحص المباني السكنية الآيلة للسقوط في غازي عنتاب".

وأشار إلى فريق البحث والإنقاذ السعودي يقوم بتنفيذ عمليات ميدانية في المناطق المتضررة من الزلزال بتركيا، بحسب أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين ، كذلك يتم التعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية. 
ويعمل الفريق بمهنية وبانتظام من أجل تغطية أكبر عدد من المنازل المتضررة أملاً بالعثور على ناجين تحت أنقاضها وتقديم الخدمات الإسعافية الضرورية لهم.

يذكر أن 6 طائرات إغاثية سعودية كانت وصلت للمناطق المتضررة في تركيا تحمل على متنها المواد الغذائية والإغاثية، بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا ، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجسيداً للدور الإنساني المعهود الذي تقوم به المملكة.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم مساعداته الإغاثية والإنسانية إلى جانب الفرق المشاركة مع المركز والتي تضم فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفريقاً طبياً من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفرقاً ميدانية تطوعية من جميع التخصصات.

 


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