الداخلية تكشف غموض 4 وقائع سرقة وتضبط اللصوص.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في كشف غموض 4 جرائم سرقة وضبط اللصوص، حيث تمكنت من ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما مجموعة من المشغولات الذهبية من متحصلات واقعة سرقة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة عرض (شخصين) مجموعة من المشغولات الذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

على الفور تم الانتقال والفحص وأمكن ضبطهما، وتبين أنهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (مجموعة من المشغولات الذهبية "مجهولة المصدر")، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا أنها من متحصلات واقعة سرقة محتويات خزينة مالك محل لقطع غيار السيارات كائن بدائرة قسم شرطة بولاق "محل عمل أحد المتهمان".

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وأقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالى (10 ملايين جنيه) من داخل الشقة سكنه، بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بكالون باب الشقة "بأسلوب الضغط" بإستخدام مفك وسرقة الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة داخل الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة المنوفية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى قرابة 4 مليون جنيه "من متحصلات واقعة السرقة"، 2 طبنجة صوت ، السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بعض المستندات والأوراق الشخصية "مزورة")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر كالون باب الشقة"، وبمناقشتهما عن باقى المبالغ المالية المستولى عليها اعترف الثانى بتوظيفها لدى (شخصين "سيئ النية" ، مقيمان بمحافظة المنوفية) بهدف التربح منها، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى قدره (5 مليون جنيه)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وتقدر المبالغ المالية المضبوطة بـ 9 ملايين جنيه تقريباً .

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (إحدى الفتيات) بعرض قرط ذهبى "مقلد" للبيع بأحد محال بيع المصوغات الذهبية الكائن بدائرة القسم.

على الفور تم الانتقال والفحص وأمكن ضبطها وتبين أنها ( فتاة - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) وبمناقشتها قررت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد المشغولات الذهبية بمشاركة (شخصان آخران "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة القاهرة) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (عدد 7 فواتير "بقصد استخدامها فى عمل فواتير للمشغولات الذهبية المُقلدة"- مبلغ مالى)، وبمواجهتهما أيدا أقوال المتهمة الأولى وإعترفا بحيازتهما للفواتير بغرض إستخدامها فى عمل فواتير للمشغولات الذهبية المُقلدة والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم الأميرية "له معلومات جنائية")، وبحوزته (بطارية سيارة - جهاز مشغل موسيقى "مجهولين المصدر")، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل سيارة ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بأسلوب "كسر الزجاج"، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

بتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" ، وأقر بارتكاب عدد (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.