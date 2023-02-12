الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق نشب فى مخبز آلى دون إصابات

الإسكندرية أسماء على بدر

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى مخبز آلى فى منطقة الورديان دون إصابات بسبب تسريب للغاز تسبب فى اندلاع الحريق .

وكان قد تبلغ للحماية المدنية بالإسكندرية اخطارا يفيد بوجود حريق فى منطقة الورديان بالمتراس وانتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحادث وتم السيطرة على الحريق واخلاء العقار المجاور لحين الانتهاء من السيطرة على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة.

فى سياق آخر سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع، في شقة سكنية بعقار بمنطقة بحري بحي الجمرك، بسبب ماس كهربائي، وذلك دون حدوث أي إصابات.

بدأت واقعة حريق الإسكندرية اليوم حين تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك باندلاع حريق بشقة بعقار بشارع هنو متفرع من شارع صفر بمنطقة بحري.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثامن بالعقار المشار إليه ما أسفر عن التهام النيران لمحتويات الشقة بالكامل.

جرى السيطرة على النيران وإخمادها دون أي إصابات، فيما رجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.