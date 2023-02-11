اليوم السابع
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السبت، 11 فبراير 2023 06:54 م
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السيطرة على حريق التهم محتويات شقة بالغربية

السبت، 11 فبراير 2023 06:38 م
السيطرة على حريق التهم محتويات شقة بالغربية حريق شقة سكنية - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت الحماية المدنية بالغربية من إخماد حريق اندلع في شقة بقرية الدلجمون مركز كفر الزيات، واتت النيران على محتويات الشقة دون وقوع إصابات.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بقرية الدلجمون مركز كفر الزيات.
 
انتقلت سيارتي مطافي لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها وتبين أن النيران اتت على محتويات الشقة دون وقوع اصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
وكان قد لقي شاب مقيم قرية الانبوطين مركز السنطة بمحافظة الغربية حتفه متأثرا باصابته باختناق أثناء الاستحمام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
وكانت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بوصول شاب يدعي "ا.س" في العقد الثاني من العمر للمستشفي جثة هامدة.
وبالفحص تبين أن المتوفي دخل للاستحمام وأصيب باختناق، وحاولت اسرته انقاذه الا أنه فارق الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

 


محافظة الغربية

كفر الزيات

حريق

اخبار الحوادث



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