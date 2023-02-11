السيطرة على حريق التهم محتويات شقة بالغربية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بقرية الدلجمون مركز كفر الزيات.

انتقلت سيارتي مطافي لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها وتبين أن النيران اتت على محتويات الشقة دون وقوع اصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد لقي شاب مقيم قرية الانبوطين مركز السنطة بمحافظة الغربية حتفه متأثرا باصابته باختناق أثناء الاستحمام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بوصول شاب يدعي "ا.س" في العقد الثاني من العمر للمستشفي جثة هامدة.

وبالفحص تبين أن المتوفي دخل للاستحمام وأصيب باختناق، وحاولت اسرته انقاذه الا أنه فارق الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.