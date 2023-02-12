الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بتعديل المخطط التفصيلى لقرية الحصفة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 32 الصادر بتاريخ 8 فبراير سنة 2023، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، رقم 83 بتاريخ 19 يناير 2023، والخاص بتعديل المخطط التفصيلي المعتمد لقرية الحصفة التابعة للوحدة المحلية لقرى الحصفة مركز الرياض، وإدراج شارع بعرض 6 متر وتعديل شارع بعرض 4 متر بناء على المعاملة رقم " 1159220044627"بتاريخ 2 أكتوبر 2022م، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتم نشر القرار في الوقائع المصرية، ونصت المادة الثالثة، على توجيه جهات الاختصاص بتنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره.

وأكدت محافظ كفر الشيخ أن القرار جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 28/12/2022 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ يوم 13 ديسمبر 2022.