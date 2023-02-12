"التأمينات الاجتماعية" تحدد موقف الأرمل من الحصول على معاش زوجته المتوفاة

كتب مدحت وهبة

تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات والمستحقين المعاشات وصرف المعاش بعد وفاة الزوج أو الزوجة، حيث يتم صرف المعاش للمستحقين "الأرمل أو الأرملة، الزوج، البنات، الأبناء، الأخوات، الوالدين.

وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية فإنه يحق للزوج "الأرمل" الحصول على معاش زوجته المتوفاة وأن نصيب الأرمل في معاش زوجته 75% أما في حالة وجود الزوج " الأرمل " مع ولد او أكثر من أبناء المتوفية فيحصل الأرمل على 50% من المعاش ، كما يحصل الأولاد على 50% المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد وفى حالة وجود أرمل ووالد أو والدين يحصل الأرمل على ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين ثلث المعاش لأيهما أو كليهما بالتساوى وفى حال وجود أرمل وأخت أو أخ أو أكثر يحصل الأرمل على 75% من المعاش ويحصل الإخوة والأخوات على 25% لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

وفيما يتعلق بشروط حصول الأرمل على معاش زوجته المتوفاة أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات ألا يكون الزوج الأرمل متزوجاً بامرأة أخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش ،كما يشترط لحصول الأرمل على معاش زوجته المتوفاة صاحبة المعاش، أن تكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعي وتتحدد هذه الفترة بـ 100 يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل ويقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج. ‌