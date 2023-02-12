البرازيل تشعر بخيبة أمل من استجابة واشنطن لأزمة المناخ

فاطمة شوقى

تشعر الحكومة البرازيلية بخيبة أمل في زيارتها لواشنطن ، حيث استقبل رئيس الولايات المتحدة ، جو بايدن ، نظيره البرازيلي ، لولا دا سيلفا: عرض البيت الأبيض 9.5 مليون دولار فقط للتعاون البيئي في المنطقة من منطقة الأمازون.

ووفقا لصحيفة فولها دي ساو باولو ، عرف المفاوضون البرازيليون هذا الرقم ، وهو 50 مليون ريال ، بأنه "مخيب للآمال" ، نظرًا للأهمية البيئية التي تريد حكومة لولا أن توليها لإدارته والتوقعات بأن الولايات المتحدة ستصبح جزءًا من من صندوق أمازون. وحتى الرقم لم يرد في البيان المشترك بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الصندوق هو آلية مالية متعددة الأطراف تم إنشاؤها في عام 2008 وتديره البرازيل لمكافحة إزالة الغابات، و هدفها الرئيسي هو تشجيع حماية الأمازون والتنمية المستدامة للمنطقة ، وهو الأمر الذي تدهور بشكل كبير من قبل جاير بولسونارو ، الذي عرضت سياسته البيئية للخطر استمرارية آلية التعاون الدولي التي ساهمت بأكبر قدر من الموارد للحد من غازات الاحتباس الحراري. من إزالة الغابات.

وكانت النرويج ، المانح الرئيسي ، قد جمدت مساعداتها لمشاريع الحفاظ على الأمازون مقابل 30 مليون يورو ، عندما قام بولسونارو من جانب واحد بتغيير فريق الإدارة. كما قامت ألمانيا ، الراعي الرئيسي الآخر ، بتعليق الموارد.

كانت الحكومة البرازيلية أكثر ارتياحًا مع المستثمرين من القطاع الخاص. تم العثور على بيزوس إيرث -من الملياردير جيف بيزوس- صندوق الغابات المطيرة وصندوق أنديز أمازون مؤسسة Wyss والصندوق الدولي للحفظ الكندي ، الذين عُقدت اجتماعات معهم أثناء زيارة لولا لواشنطن، وهذه الإدارة ، التي قدمها الأمريكيون الشماليون من جانب واحد ، اعتبرت "إيجابية للغاية".

في بيان مشترك ، لوحظ أنه "كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة أزمة المناخ ، سلطت الولايات المتحدة الضوء على نيتها العمل مع الكونجرس لتوفير الموارد لبرامج الحماية والحفظ في منطقة الأمازون البرازيلية ، بما في ذلك الدعم الأولي لصندوق الأمازون. ، والاستفادة من الاستثمارات الهامة للغاية في المنطقة ".

وتعتبر أزمة المناخ هي أحد البنود المهمة التي أرادت حكومة لولا مناقشتها خلال زيارته للبيت الأبيض، فعندما تحدث الرئيس البرازيلي للصحافة بعد اجتماعه مع بايدن ، كشف أنه تحدث مع نظيره في أمريكا الشمالية حول إمكانية قيام دول غنية ، مثل الولايات المتحدة ، بالمساعدة في الحفاظ على النظام البيئي في دول أمريكا الجنوبية ، مثل أمازون في البرازيل.

ومع ذلك ، لم يوضح لولا ما إذا كانت واشنطن ستساهم في صندوق أمازون، خلال حملته الانتخابية وتوليه منصبه ، وعد زعيم حزب العمال بإنهاء إزالة الغابات في منطقة الأمازون بحلول عام 2030 ، بعد الأداء الضعيف للبرازيل بشأن هذه المسألة خلال فترة ولاية بولسونارو. في الشهر الأول فقط من ولايته ، تراجعت إزالة الغابات بنسبة 61٪ في يناير مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 .

وأشارت الصحيفة إلى أن الطلب الذي قدمه لولا إلى الولايات المتحدة من أجل منطقة الأمازون كان مصحوبًا بمجموعات من السكان الأصليين والبيئة والمجتمع المدني ، من خلال رسالة مفتوحة إلى لولا وبايدن أصروا فيها على أن حماية الأمازون ومكافحة تغير المناخ "ليست سوى ممكن مع حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية البيئية ".