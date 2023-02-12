اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 فبراير 2023 04:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الإمارات تدعو لوضع حد لتصاعد الخطاب التحريضى فى القدس

الأحد، 12 فبراير 2023 02:58 م
الإمارات تدعو لوضع حد لتصاعد الخطاب التحريضى فى القدس وزير الدولة الاماراتي خليفة شاهين المر
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وزير الدولة الاماراتي خليفة شاهين المر، إن مؤتمر القدس يأتي في ضوء الأوضاع الحرجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي وصلت إلى مرحلة بالغة الخطورة بسبب الإجراءات الأحادية والممارسات غير الشرعية بحق الشعب الفلسطيني وبحق مدينة القدس ومقدساتها، مشددا على ضرورة إنهاء التوترات المستمرة في الأماكن المقدسة وحولها ووضع حد لتصاعد الخطاب التحريضي بشأنها. 
 
وجدد الوزير، خلال كلمته أمام مؤتمر القدس بالجامعة العربية اليوم الأحد، رفض الإمارات وإدانتها لأي إجراءات أو انتهاكات استفزازية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والاقتحامات المتكررة لباحة المسجد الأقصى المبارك. 
 
وأكد ضرورة احترام دور المملكة الأردنية في رعاية المقدسات والأوقاف في مدينة القدس، ودعم الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في ظل المؤشرات المقلقة. 
 
ودعا إلى وقف عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير القصري للسكان الفلسطينيين من ديارهم، مشددا على ضرورة منع الأنشطة الإستيطانية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة؛ حيث إن تلك المستوطنات تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي. 
 
وأكد المر ضرورة إعادة الأمور إلى مسارها السلمي وخلق آفاق سياسية لتحسين الوضع على أرض الواقع والعودة إلى إحياء مسار عملية السلام في الشرق الأوسط.

الجامعة العربية

مندوبية فلسطين

مهند العلكوك

مؤتمر القدس

القدس صمود وتنمية

الاحتلال الاسرائيلي

الرئيس السيسي

الملك عبد الله الثاني

فلسطين

إسرائيل



الموضوعات المتعلقة

العرب ينتفضون من أجل القدس.. انطلاق مؤتمر القدس بالجامعة العربية.. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الثابت لفلسطين.. أبو الغيط يرصد التهديد المزدوج للمدينة المقدسة.. وعباس: نسعى لحماية حل الدولتين

الأحد، 12 فبراير 2023 01:15 م

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: هناك فرصة لتعزيز صمود المواطن المقدسى

الأحد، 12 فبراير 2023 10:29 ص

متحدث الجامعة العربية: الاستثمار بالقدس أحد أساليب الصمود والمقاومة

السبت، 11 فبراير 2023 04:51 م

أبو الغيط: الجامعة العربية ركيزة الجهود الرسمية والبرلمانية لتنسيق السياسات

السبت، 11 فبراير 2023 01:28 م

معهد إعداد القادة واتحاد الجامعات العربية ينظمان برنامج إعداد القائد العربي

السبت، 11 فبراير 2023 11:04 ص

الجامعة العربية تطلق حملة للكشف عن انتهاكات يتعرض لها المقدسيون

السبت، 11 فبراير 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة