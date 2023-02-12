الأوقاف تعلن إيفاد 14 إماما لمختلف دول العالم و10 أئمة وقراء لإحياء ليالى رمضان

كتب: محمد الأحمدى

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم ، إيفاد عدد (14) إمامًا إيفادًا دائمًا إلى مختلف دول العالم ، و(10) أئمة وقراء لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1444هـ ، وفق الجدول التالى :

أولاً : الإيفاد الدائم :

م الاسم المديرية الدولة

1. إبراهيم سيد عبد الوهاب الديوان العام ألمانيا

2. أحمد سيد ياسين محمد الأقصر فنزويلا

3. حامد خليفة إبراهيم عيسوي البحيرة فنزويلا

4. محمد محمد محمود عبد الحليم الديوان العام الأورجواي

5. عدوي عطا شحاته قطب أسيوط كينيا

6. حسن محمد عبد المعبود محمد القاهرة السودان

7. أحمد محمد حسين إبراهيم الشرقية تنزانيا

8. أحمد عبد المنعم عبد الله عثمان الفيوم تنزانيا

9. أحمد مشحوت محمد حسان القاهرة تنزانيا

10. ساري العزب محمد العزب الغربية تنزانيا

11. سعد عبد الحميد حسن سعد القاهرة تنزانيا

12. أحمد ربيع أحمد علي إسماعيل القاهرة أوغندا

13. عبد الله السيد أحمد محمد القاهرة أوغندا

14. محمد مصطفى عبد الفضيل سالم القاهرة أوغندا

ثانيًا : إيفاد شهر رمضان :

م الاسم المديرية الدولة

1. فوزي جابر عبد المقصود يوسف الدقهلية سويسرا

2. محمود فتحي علي موسى القاهرة بريطانيا

3. أبو بكر سليمان سليمان محمد المنوفية بريطانيا

4. يحيى إسماعيل فتح الله عرفة البحيرة أمريكا

5. سراج الدين محمد سليمان بدوي القاهرة أمريكا

6. كامل محمد جاب الله السيد القاهرة أمريكا

7. فتحي عبد المنعم عبد السميع عبد المقصود الجيزة أمريكا

8. أيمن محمد فتح الله البرعي الإسكندرية كندا

9. إبراهيم مسعد عبد الحميد بلتاجي القاهرة كندا

10. إيهاب محمود يوسف الجعيدي الإسكندرية كندا