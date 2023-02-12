الأعلى للشئون الإسلامية يعقد المؤتمر الدولى عن الفضاء الإلكترونى بالقاهرة

كتب: لؤى على

اجتمع الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالدكتور محمد عزت محمد - أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقيادات المجلس اليوم الأحد 12/2/2023 ، وذلك لاختيار عنوان المؤتمر القادم الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واستقر الأمر على أن يكون عنوان المؤتمر القادم بإذن الله تعالى:-

الفضاء الإلكترونى والوسائل العصرية للخطاب الدينى

بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة

و يتناول المحاور التالية:

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر .

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني ، وتصحيح المسار .

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي ، وتصحيح المسار .