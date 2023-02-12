اليوم السابع
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الأعلى للشئون الإسلامية يعقد المؤتمر الدولى عن الفضاء الإلكترونى بالقاهرة

الأحد، 12 فبراير 2023 06:40 م
الأعلى للشئون الإسلامية يعقد المؤتمر الدولى عن الفضاء الإلكترونى بالقاهرة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
كتب: لؤى على

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اجتمع الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالدكتور محمد عزت محمد - أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقيادات المجلس اليوم الأحد 12/2/2023 ، وذلك لاختيار عنوان المؤتمر القادم الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واستقر الأمر على أن يكون عنوان المؤتمر القادم بإذن الله تعالى:-

الفضاء الإلكترونى والوسائل العصرية للخطاب الدينى

بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة

و يتناول المحاور التالية:

1-  الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر .

2- الوسائل غير التقليدية  وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3-  الفتوى الإلكترونية.

4-  التحفيظ والتدريس عن بعد.

5-  الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني ، وتصحيح المسار .

6-  الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي ، وتصحيح المسار .

 

 


وزاره الاوقاف

الاعلى للشئون الاسلاميه

الفضاء الاليكترونى

الفتوى الاليكترونيه



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